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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden ezber bozan komedi filmi: Aman Reis Duymasın! Fragmanı yayınlandı!

16.10.2019 11:37

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları komedi filmi ile kamera karşısına geçti. Atv'nin güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyiciyi kendisine hayran bırakan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aman Reis Duymasın filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aman Reis Duymasın'ın fragmanı yayınlandığı andan itibaren büyük yankı uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Aman Reis Duymasın filmi için geri sayım başladı. İşte EDHO oyuncularının merakla beklenen filmi Aman Reis Duymasın'ın konusu ve tüm oyuncu kadrosu…


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