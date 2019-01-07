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Eskişehir'de yol kenarında kadın cesedi bulundu

07 Ocak 2019, Pazartesi

Eskişehir'de boş bir arazide kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta gerçekleşti. Sokak üzerine aracını park eden bir şahıs yolun yanında bulunan arazide hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Şahıs, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz şekilde yerde yatan 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.


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