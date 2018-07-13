Erdoğan'ın sesinden 15 Temmuz klibi

15 Temmuz'un yıl dönümü gelirken sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın sesiyle seslendirilen 15 Temmuz videosu en çok paylaşılanlar arasına girdi. İşte o video...
Erdoğan'ın sesinden 15 Temmuz klibi13 Temmuz 2018, Cuma
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