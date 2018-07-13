Erdoğan'ın sesinden 15 Temmuz klibi 13 Temmuz 2018, Cuma

15 Temmuz'un yıl dönümü gelirken sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın sesiyle seslendirilen 15 Temmuz videosu en çok paylaşılanlar arasına girdi. İşte o video...