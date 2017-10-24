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Erdoğan'dan Avusturya'ya köpekli arama tepkisi

23 Ekim 2017, Pazartesi
Erdoğan: 'Türkiye'ye gelecek vatandaşıma köpeğe üstünü aratıyorlar, böyle rezalet olur mu? Bunların karakterinde bu var.'
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