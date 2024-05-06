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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda, arızalanan kargo gemisi dolayısıyla geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından yeniden açıldı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 06:39 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 09:30
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

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Trabzon'dan Bandırma'ya gitmek için hareket eden Kamerun bandıralı 64 metre boyundaki Brabus isimli kargo gemisi saat 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptığı sırada dümen arızası verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-8 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Arıza yapan gemi kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Büyükdere Demirleme Sahası'na getirildi.

'Brabus' isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi.'Brabus' isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi.

KIYI EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan Brabus isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

TRAFİĞE AÇILDI

Yaklaşık 1 saat sonra yapılan açıklamada ise "Askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak gemi trafiğine açıldı" denildi.

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