Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Trabzon'dan Bandırma'ya gitmek için hareket eden Kamerun bandıralı 64 metre boyundaki Brabus isimli kargo gemisi saat 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptığı sırada dümen arızası verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-8 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Arıza yapan gemi kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Büyükdere Demirleme Sahası'na getirildi.