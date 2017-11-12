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Erdoğan, şehit kaymakam adına okul açılışını yaptı

11 Kasım 2017, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Derik'te görevi başında PKK'lı alçaklar tarafından şehit edilen kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün adını taşıyan okulun açılışı canlı yayınla bağlanarak gerçekleştirdi.
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