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Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı! Kırmızı dosyadan çıkardı

22.10.2019 17:54

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda görüştü. Erdoğan, görüşme sırasında güvenli bölge haritasını kırmızı dosyasından çıkarıp masaya koydu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

"FAYDALI GÖRÜŞMELER OLDU"
Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

KIRMIZI DOSYADA HARİTA
Görüşmenin basına kapalı kısmında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

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