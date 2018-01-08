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Erdoğan konuşurken bebek ağlamaya başlayınca...

07 Ocak 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteler Derneğinin toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağladı. Bebeğin sesini duyan Erdoğan, konuşmasına ara verdi ve gülerek anneye “Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun” dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.
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