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Erdoğan, kas hastası gencin cenaze törenine katıldı

02 Ocak 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mart ayında Sultanbeyli'nde katıldığı toplu açılış töreni sonrası evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir, yaşam mücadelesini kaybetti. Demir, bugün Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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