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Erdoğan: Hiç kimsenin bize gücü yetmez

18 Ağustos 2018, Cumartesi

AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Bir olduğumuzda, iri olduğumuzda, diri olduğumuzda, kardeş olduğumuzda, hep birlikte Türkiye olduğumuzda hiç kimsenin bize gücü yetmez" dedi.

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