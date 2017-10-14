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Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebilirik dedik ve geldik"

13 Ekim 2017, Cuma
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Operasyonu'yla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
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