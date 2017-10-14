Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebilirik dedik ve geldik"

30 / 14
27 / 13
17 / 4
18 / 3
20 / 6
22 / 7
18 / 8
28 / 18
14 / 0
18 / 8
28 / 11
22 / 5
17 / 7
27 / 9
18 / 4
16 / 6
22 / 6
17 / 3
15 / 3
23 / 7
19 / 7
21 / 10
18 / 3
19 / 3
23 / 11
27 / 9
17 / 8
21 / 9
24 / 6
21 / 8
16 / 2
16 / 5
26 / 12
19 / 12
18 / 6
19 / 8
28 / 13
22 / 8
21 / 7
18 / 11
23 / 13
28 / 14
17 / 4
20 / 8
16 / 2
15 / 2
19 / 3
20 / 6
21 / 8
20 / 6
27 / 15
20 / 9
20 / 5
17 / 3
22 / 9
23 / 11
24 / 14
29 / 18
25 / 10
22 / 7
18 / 6
19 / 6
20 / 13
29 / 13
20 / 13
20 / 7
21 / 13
26 / 13
19 / 12
17 / 2
28 / 15
22 / 13
18 / 11
19 / 6
19 / 14
23 / 7
19 / 6
18 / 3
17 / 8
17 / 3
16 / 11
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Operasyonu'yla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.