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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İran için 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağolsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 00:15 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 20:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.


İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz için gece gündüz demeden koşturmaya devam ediyoruz.

Son Kabine toplantımızdan bu yana çalışma takvimimiz yoğundu. Güney Kafkasya'da yakalanan tarihi fırsatın ziyan edilmemesi gerektiğini her vesilede vurguladık. Bölgemizin istikrarsızlığından beslenen yabancı güçlerin kışkırtmalarına prim verilmemelidir. Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.


YENİ ANAYASA MESAJI

Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 20 yılda pek çok adım attık. Yamalı bohçaya dönüşen 1982 anayasasıyla bugüne kadar geldik. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılını, üzülerek söylüyorum ki darbe anayasası ile karşıladık. Gelinen aşamada şunu çok net görebiliyoruz, mevcut anayasanın Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Siyaset kurumu sivil anayasa yapabilecek kudrete, toplumsal temsiliyete ve olgunluğa sahiptir. Türk siyaseti yeni anayasayı görüşerek darbe anayasasıyla yüzleşmelidir. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. 85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Siyaset kurumu sivil anayasa yapabilecek kudrete sahiptir.

Türkiye'nin tarih yazdığı alanların başında hiç kuşkusuz savunma sanayi vardır. Bugün savunma ihtiyaçlarımızın neredeyse tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz. Kendimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerin taleplerini tedarik etmeye başladık. Savunma ihracatımız 5.5 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik. SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasındayız. Şu an Afrika'dan Avrupa'ya 50'den fazla ülke Türk şirketlerinin ürettiği insansız hava araçlarını kullanıyor. Sadece askeri alanlarda değil, arama kurtarma faaliyetlerinde kritik rol oynuyor. Pek çok afette İHA'ların ne kadar büyük bir imkan olduğunu bizzat tecrübe ettik.


İHA'LARIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. AKINCI TİHA, arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi. Bayraktar Akıncı İHA, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin ülkemizdeki belli çevreler tarafından sık sık hedefe konulduğunu biliyoruz. Savunma şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.


TÜRKİYE UZATILAN HİÇBİR ELİ HAVADA BIRAKMAZ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ülkemize yaptığı ziyaret ilişkilerimizde yeni sayfa açma irademizin göstergesi oldu. Komşuluk hukuku çerçevesinde Yunanistan ile temaslarımızın artmasından memnunuz. Ortak menfaatlerimizin olduğu unsurlarda uzlaşma zemini aramaktan imtina etmeyeceğiz. Sayın Miçotakis'in de bizimle aynı hissiyatı paylaştığını görüyoruz. Süreci kararlılıkla ilerleteceğiz. Bölgemizdeki diğer ülkeler içinde örnek teşkil etmelidir. Türkiye uzatılan hiçbir eli havada bırakmaz. Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Gürcistan'la iş birliğimizi geliştirme irademizi de sayın Başbakan ve heyetinin ziyaretinde bir kez daha ortaya koyduk. Organize suç şebekeleri ve FETÖ ile mücadelede Gürcistan'ın bundan sonra daha fazla desteğini görüyoruz.

AİLE, TÜRK TOPLUMUN TEMELİDİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizle kucaklaştık, hasbıhal ettik. Kardeşlerime Türkiye ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Kim ne derse desin biz çiftçimizin, üreticimizin alın teriyle topraklarımızı bereketlendiren tarım emekçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ne mutlu bizlere ki, aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir köklü geleneğe sahibiz. Aile Türk toplumunun temelidir, tespitini yapan Anayasamız devletin aileyi koruma görevlerini tek tek sıralamıştır. Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Aile kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahade ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız.

Çok uluslu şirketler, kurumlar ve belli başlı devletler cinsiyetsizleştirme projelerini alenen destekliyor. Bu akımları fonlayanların amacının hak ve özgürlük olmadığını biliyoruz. Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin siyasi ve ekonomik maliyeti giderek yükseliyor. El değiştiren bazı yerel yönetimlerin ilk icraatlarından biri, görüyoruz ki içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor. Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken bu politikaları kaygı verici buluyorum. Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek değil gençlerimizi alkol belasından uzak tutmaktır. Aile müessesesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz. 2025'in son aylarına doğru tüm hak sahiplerine konutları teslim edeceğiz. Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 256 bine ulaştı. Depremzede şehirlerimizde yapılacak altyapı projeleri için yerel yönetimlere hibe desteği sağlıyoruz. Şu an projelendirme çalışmaları sürdürülüyor. Deprem bölgelerimizi yeniden ayağa kaldırıncaya kadar gecemizi gündüzümüze katıp, koşturacağız.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Reisi ve beraberindeki üyelerin vefatından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına kardeş İran halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladık. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Merhum Reisi'yi Ankara'da ağırlamış imzaladığımız 10 anlaşmaya ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağolsun diyoruz.

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