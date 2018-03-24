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Engellileri 15 milyon lira dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu canlı yayında!

23 Mart 2018, Cuma

Engelli 162 kişiyi en az 15 milyon lira dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu, Esra Erol’da canlı yayında mağdurlarla böyle yüzleşti.

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