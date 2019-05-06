Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına izin vermeyen el sosyal medyayı salladı 06.05.2019 21:57

YSK İstanbul seçimlerini yapılan usulsüzlüklerden dolayı iptal etti. İstanbul'daki seçimlerin yenilenecek olmasıyla Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da iptal oldu. Ekrem İmamoğlu muhabirin "İstanbul seçimleri iptal edildi neler söyleyeceksiniz?" sorusuna cevap vereceği sırada omuzuna bir el uzandı. İmamoğlu'nun çeken elin sahibi sosyal medyayı salladı. İmamoğlu gelen soruya cevap vermeden araca girdi. Peki bu el kime ait?