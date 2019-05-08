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Ekrem İmamoğlu fena yakalandı! O slogan FETÖ’ye ait çıktı

08.05.2019 12:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası sandıkta yapılan hilelerin YSK tarafından tespit edilmesi üzerine iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait çıktı. Bu sloganı 17-25 Aralık darbe girişimi döneminde Emrullah Uslu’nun tweetlerinde sıklıkla kullandığı belirlendi. Hatta Emrullah Uslu’nun bu tweeti 5 Aralık 2013 günü yazarak darbe kalkışmasından haberdar olduğunu belli ettiği anlaşıldı.


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