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E-5'te kaza! Trafik kilit...

30 Kasım 2018, Cuma

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 karayolunda seyir halindeki bir araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak direği devirip yan yola uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken trafikte yoğunluk oluştu.


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