Düzce'den kahreden görüntüler! 60 yıllık eşini yaşatma çabası kamerada (Video) 15.06.2019 16:27

Düzce Çay Camii’ne eşi Hatice Uğurlu (75) ile temizliğe giden Hasan Uğurlu (80) aniden fenalaşarak, hayatını kaybetti. Yaşlı kadının, eşini kurtarma çabaları, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Acı olay perşembe günü Çay Mahallesi'nde bulunan Çay Camii'nde meydana geldi. Hatice Uğurlu, eşi Hasan Uğurlu'yu da beraberine alıp her perşembe günü yevmiyeyle temizlik yaptığı camiye gitti. Ancak kapıdan girdikleri anda Hasan Uğurlu yere yığıldı. Caminin güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda, 60 yıldır evli olduğu eşinin yere düştüğünü gören yaşlı kadın, büyük bir şok yaşadı. Eşini, omuzlarından tutarak, halının üzerine taşıyan Hatice Uğurlu, daha sonra kalp masajı yapmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da bir kova ile su getirerek, fenalaşan eşinin yüzünü yıkadı. Tüm çabalarına rağmen eşinin hareket etmediği gören yaşlı kadın, caminin yanında bulunan kahvedekilerden yardım istedi.

'BENİ YALNIZ BIRAKMA' DEMİŞ

Camiye gelen vatandaşlar, 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Çay Camii'nde gönüllü olarak müezzinlik yapan Ramazan Şengül, "Kadın burada yaklaşık 3 yıldır çalışıyor. Eşi de yaşlı olduğundan, 'beni yalnız bırakma' demiş, yanında gelmiş. Aydınpınar Camii'nin oradaki evlerinden yürüyerek geliyorlar. Kapıdan beraber giriyorlar, adam orada yığılıyor. Kadın ise yapacağını şaşırıyor. Kendi imkanları ile halının üzerine çekiyor. Hava vermeye çalışıyor, kalp masajı yapmaya çalışıyor. Bir insan eşine ne yapacaksa yapmaya çalışıyor. Yüzüne su atıyor ve kahvehaneden insanları çağırıyor. Ancak yaşlı adam vefat etmiş" dedi.