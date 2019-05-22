Düzce'de, Asar Camiinin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye görevlileri gördükleri karşısında şaşkına döndü. 82 santim uzunluğundaki iguana ile karşılaşan görevliler daha sonra hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürüldü.
Düzce'de caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü22.05.2019 11:06
- Son dakika... Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı
- Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?
- ABD metrosunda bayıltan dayak!
- Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı ve alt yapı restorasyonu tamamlandı
- Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde tek teker kazası! O anlar kamerada
- TBMM'ye girmeye çalışan teröristler adliyeye böyle getirildi
- Düzce'de caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü
- Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Maltepe’de yeniden oy sayımında CHP rezaleti! Skandalın görüntüleri ortaya çıktı
- "Türkiye İttifakı" pozu, CHP'nin ittifak ortağı HDP ile İYİ Parti'yi rahatsız etti
- Fren yerine gaza basan sürücü markete girdi
- Milli Savunma Bakanı Akar: ABD Mart ayında yeni bir "patriot" teklifi verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.