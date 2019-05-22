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Düzce'de caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

22.05.2019 11:06

Düzce'de, Asar Camiinin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye görevlileri gördükleri karşısında şaşkına döndü. 82 santim uzunluğundaki iguana ile karşılaşan görevliler daha sonra hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürüldü.


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