Dolar son dakika! 29 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 29.04.2019 09:58

Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta perşembe günü sert yükselişe geçen ancak cuma günü kapanışta 5,95 civarında sakin bir seyir izleyen dolar/TL, 29 Nisan gününe 5.95 üzerinde başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Nisan güncel euro ve dolar kuru...

