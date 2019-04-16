Dolar son dakika! 16 Nisan Salı euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar dar bant üzerinde yukarı yönlü hareket sürdürüyor. Dolar/TL dün yüzde 0.7 değer kaybederek 5.80 seviyesinde kapanmıştı. Güne 5.81'li seviyelerde başlayan dolar kuru şu dakikalarda ne kadar? 16 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Nisan güncel döviz kurları...
Dolar son dakika! 16 Nisan Salı euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları16.04.2019 09:45
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