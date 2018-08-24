Enerjide tasarrufu artırmak için harekete geçen Türkiye mantolama hamlesiyle doğalgaz faturalarında yaklaşık %30 tasarruf sağlanacağı ön görülüyor. İşte detaylar...
Doğalgaz faturanızı %30 düşürecek önlem24 Ağustos 2018, Cuma
- Doğalgaz faturanızı %30 düşürecek önlem
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