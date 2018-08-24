Yol Durumu

Doğalgaz faturanızı %30 düşürecek önlem

24 Ağustos 2018, Cuma

Enerjide tasarrufu artırmak için harekete geçen Türkiye mantolama hamlesiyle doğalgaz faturalarında yaklaşık %30 tasarruf sağlanacağı ön görülüyor. İşte detaylar...

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