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Diyarbakır'da 21 mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

13.02.2019 09:35

Lice ilçesine bağlı 21 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.


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