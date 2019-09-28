Derbi öncesi Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak derbi mesajı (Video) 28.09.2019 17:18

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'a destek videosu yayınladı. Felipe Melo mesajında ''Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım' ifadesi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. İşte Melo'nun derbi için yayınladığı destek mesajı...

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Felipe Melo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Arkadaşlarım Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun. Eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.