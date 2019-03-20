Denizli depremi Marmara'yı tetikler mi?

Denizli Acıpayan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından 4.5 ve 4.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'Denizli'de meydana gelen deprem Marmara'yı tetikler mi?' sorusunu cevapladı.
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