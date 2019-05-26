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Dengesini kaybedip düşen yaşlı adama yük treni çarptı

26.05.2019 01:44

Karabük’te teravih namazına giderken raylarda düşen yaşlı adam yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.


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