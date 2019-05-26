Karabük’te teravih namazına giderken raylarda düşen yaşlı adam yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Dengesini kaybedip düşen yaşlı adama yük treni çarptı26.05.2019 01:44
- Dengesini kaybedip düşen yaşlı adama yük treni çarptı
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