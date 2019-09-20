Demet Şener hamile mi? Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenmesinin nedeni bebek mi? 20.09.2019 14:35

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı bir şekilde bitmesinin hemen ardından kendisinden 12 yaş küçük Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Haziran ayında 2. kez evlenen Demet Şener'in hamile olduğu iddia edildi. İbrahim Kutluay ile olaylı boşanma sürecinin ardından evlenmesiyle magazin gündemini epey meşgul eden 42 yaşındaki Demet Şener'in Cenk Küpeli ile evlilik nedeni bebek mi? İşte Demet Şener'den hamilelik açıklaması...

Demet Şener'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener, Haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener, hamilelik hakkında açıklamada bulundu.

İbrahim Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza ile aldattığını iddia eden Demet Şener, 10 yıllık evlliğini olaylı bir şekilde sonlandırmasının hemen ardından kendisinden 12 yaş küçük Cenk Küpeli ile evlendi.

Şener'in 3. kez anne olmaya hazırlandığı ve hamile olduğu iddia edildi.

Demet Şener, bir kanalda yayınlanan magazin programında iddialara yanıt verdi.

"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR DURUM YOK"

Demet Şener, "Hayır haberler doğru değil. Her ay benim hamile olduğum haberi çıkıyor. Şimdilik böyle bir durum yok." dedi.