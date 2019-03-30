Cumhurbaşkanlığı'ndan "İyi ki varsın Yusuf" videosu! Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı 30.03.2019 17:03

İyi Partili yönetici Mine Koraş'ın aşağılamaya çalışmasına rağmen sabrıyla tüm Türkiye'yi duygulandıran AK Partili genç Yusuf Özoğul'a destek için Cumhurbaşkanlığı tarafından “İyi ki varsın Yusuf” mesajını içeren bir video hazırlandı. Videonun sonunda Başkan Erdoğan'ın Yusuf’u kabulü sırasında kendisine “İyi ki varsın Yusuf” dediği görüntüler de yer aldı. Videoyu, Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden paylaştı.