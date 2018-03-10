Cumhurbaşkanı, THY'nin yeni noktalarının müjdesini verdi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, Boeing ve Airbus'la iyi niyet anlaşması imzaladığı 50 adedi kesin 10 adedi opsiyonlu olmak üzere 60 uçak için imzalar atıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY'nin yeni alacağı uçaklarla Avustralya ve Yeni Zelanda gibi uzak noktalara uçacağının müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı, THY'nin yeni noktalarının müjdesini verdi09 Mart 2018, Cuma
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