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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde Millet Bahçesi proje animasyonunu izletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde Millet Bahçesi proje animasyonunu izletti

17 Haziran 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen mitingde yeni dönem projelerini arka arkaya sıraladı.

Erdoğan, konuşmasının İstanbul'a yaptığı yatırımlardan bahsettiği kısmında Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi projesinin görüntülerini ilk defa izletti. İşte İstanbul'a nefes aldıracak Millet Bahçesi projesinin ayrıntıları...

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