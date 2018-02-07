Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız
06 Şubat 2018, Salı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma alanında alınan yeni kararı duyurdu. Erdoğan, "Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz." dedi.
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