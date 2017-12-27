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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta resmi törenle karşılandı

27 Aralık 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus'ta El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından resmi törenle karşılandı
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