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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu

17 Kasım 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuştu. Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edeceğini açıkladı.
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