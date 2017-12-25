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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde konuştu

24 Aralık 2017, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti
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