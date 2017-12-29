Cumhurbaşkanı Erdoğan "Petrolü ve parası olanları görüyoruz"
28 Aralık 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki TÜBİTAK ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En büyük ihtiyacımız para, petrol, elmas ve silah değil, başarabileceğimize inanmaktır. Şu anda petrolü olanları görüyoruz, parası olanları da görüyoruz. İnanın, biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz. Bakın Kudüs meselesinde dolarlar işi halledebildi mi? Dolarlar dünyayı satın alabildi mi? bu kadar tehdit salladılar, telefonla dünyayı aradılar ama 128 ülke dünya devine sen dedi benim irademi dolarla satın alamazsın dedi, tersledi ve hakikat yerini buldu" dedi.
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