Sami Kırkuşu’nun ölümünde yeni iddia: ''Sami'yi Sibel'in kızının babası olarak biliyorduk''

Sami Kırkuşu’nun şüpheli ölümünde dikkat çeken bir tanık konuştu. Tanık, Sibel Yılmaz ve kızı Seyhan’ın yıllardır yalan söylediğini öne sürerek, “Kızına Sami’yi babası olarak tanıtıyordu” dedi.

Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümünde kuşku oklarının yöneldiği sevgilisi Sibel Yılmaz ve Sibel Yılmaz'ın kızı Seyhan Yüksel'i tanıyan bir tanık Müge Anlı ekibine konuştu. Anne ve kızın genel hayatında da yalan söylediklerini anlatan tanık, "Kızı, Sami Kırkuşu'nu babası olarak tanıtıyordu" dedi. Gizli tanık Sibel Yılmaz'ın Sami Kırkuşu ile 20 yıl içinde görüşmediğini de yalanladı.

