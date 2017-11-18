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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları sevindirdi

17 Kasım 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de çocuklara oyuncak dağıttı.
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