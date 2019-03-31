Cumhur İttifakı İzmir Adayı Nihat Zeybekci oyunu kullandı

AK Parti ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci oyunu kullandı. Zeybekci, "Bu seçim İzmir ve İzmirlilere hayırlı olsun" dedi. İşte Zeybekci'nin açıklamaları.
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Nihat Zeybekci oyunu kullandı31.03.2019 10:49
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