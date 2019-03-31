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Cumhur İttifakı İzmir Adayı Nihat Zeybekci oyunu kullandı

31.03.2019 10:49

AK Parti ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci oyunu kullandı. Zeybekci, "Bu seçim İzmir ve İzmirlilere hayırlı olsun" dedi. İşte Zeybekci'nin açıklamaları.


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