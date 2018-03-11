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CNN'de yalan rüzgarı! 'Türk askeri yok ediyor'

10 Mart 2018, Cumartesi

Amerikalı CNN, kendi ülkesinin Ortadoğu'yu bataklığa çevirdiği gerçeğini yok saydı ama Türkiye'yi de tarihi yok etmekle suçladı.

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