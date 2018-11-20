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Çikolatayla kasa açtıran gaspçıyı, dokunduğu cips ve limonata ele verdi

20 Kasım 2018, Salı

ADANA'da bir markete kuru sıkı tabancayla giren Yasin Yıldız'ın (29) yazar kasayı açmasını söylediği görevli, anahtarın kendisinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, kasayı raftan aldığı çikolatanın barkodunu okutarak açtırdı. 3 bin lirayı alıp kaçan şüpheliyi, dokunduğu limonata ve cips paketlerinin üzerindeki parmak izi ele verdi.


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