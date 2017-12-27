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CHP'li vekil Ömer Süha Aldan'dan skandal ifadeler

27 Aralık 2017, Çarşamba
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, kanun hükmünde kararnameyi eleştireyim derken skandal ifadeler kullandı. Aldan "Benim bir sürü itim var bunları salarım sokağa demektir" diyerek millete ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen herkese hakaret etti. İşte o skandal ifadeler!
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