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CHP'li Karataş Belediyesi'nden vicdanları sızlatan skandal

01.03.2019 11:24

Adana’nın CHP’li Karataş Belediyesi vicdanları sızlatan bir skandala imza attı. Belediye tarafından yapılan hayvan barınağı kaderine terk edildi. Yiyecek bile bırakılmayan barınakta hayvanlar ölümle pençeleşiyor. İşte o barınaktan görüntüler...


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