CHP'li Karataş Belediyesi'nden vicdanları sızlatan skandal 01.03.2019 11:24

Adana’nın CHP’li Karataş Belediyesi vicdanları sızlatan bir skandala imza attı. Belediye tarafından yapılan hayvan barınağı kaderine terk edildi. Yiyecek bile bırakılmayan barınakta hayvanlar ölümle pençeleşiyor. İşte o barınaktan görüntüler...