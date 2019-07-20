CHP'li başkan İlkay Girgin Erdoğan'dan çifte maaş vurgunu! Kendi kendini müdür atadı çift maaşı cebe attı 20.07.2019 12:20

CHP'li belediyelerde vurgun tam gaz sürüyor! İzmir’in CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. CHP’li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyor. 696 ​Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Sercan Bilgi aktardı...