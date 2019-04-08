CHP'den tehdit üstüne tehdit! Köşeye sıkışınca dış müdahaleye göz kırptılar!

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun medyayı tehdit etmesinden sonra bir tehdit skandalı daha patladı! Sandıktaki usulsüzlüklerin ortaya çıkmasından sonra hukuki süreç başlayınca köşeye sıkışan CHP, çareyi dış müdahalelere göz kırpmakta buldu.
EKONOMİK VE ASKERİ YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Engin Altay, AK Parti'nin seçimlerdeki usulsüzlüklerle ilgili meşru itiraz hakkını kullanmasından rahatsız oldu! Sandıktaki organize vurgunu ortaya çıkan CHP'nin İstanbul milletvekili Engin Altay, AK Parti'nin bu süreci sürdürmesi halinde diğer ülkelerin rahatsız olacağını ve Türkiye'yi "ekonomik ve askeri yönden" zorda bırakacağını belirterek askeri ve ekonomik yaptırım göndermesinde bulundu.
BİRÇOK SANDIKTA USULSÜZLÜKLER ORTAYA ÇIKTI
31 Mart yerel seçimleri sonrası sandıkların açılmasıyla CHP'nin skandalları ortaya çıkmış, birçok sandıkta organize usulsüzlük yapıldığı tespit edilmişti.
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