CHP'de zam furyası tam gaz devam! İzmir'de suya yüzde 924 zam 12.09.2019 18:19

CHP'li belediyelerde seçim öncesi verilen indirim sözleri seçimlerden sonra yerini zamlara bıraktı. İzmir'de 1 Eylül'den itibaren, mahalle statüsüne geçen eski orman köylerinde İZSU tarifeyi değiştirdi. 239 mahallede su faturalarına yüzde 924'e varan zamlar geldi. İsyan eden vatandaşlar itiraz için imza topladı.

İzmir'de su fiyatlarında 'Orman kanunu' dönemi başladı. İZSU, 1 Eylül'den itibaren orman köylerinde Büyükşehir Belediyesi tarifesine geçti. Uygulamadan mahalle statüsüne geçen 239 eski orman köyü etkilendi. Su faturaları yüzde 257 ila yüzde 924 oranında zamlandı. El yakan faturaları görenler neye uğradığını şaşırdı. Bayındır'ın 59 mahallesinden 24'ü yeni tarifeden su faturası ödeyecek. İsyan eden köylüler, "1 Eylül'de başlayacak denmesine rağmen zamlı faturalar Ağustos faturalarına yansıtılmış bile. İmza toplayıp İZSU'nun kapısına dayanacağız. Bu paraları ödememiz mümkün değil" dedi.

BİR ANDA ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Bayındır'ın Kızılcaova mahallesi sakinleri, ellerine geçen yeni dönem su faturalarıyla adeta şok yaşadı. Bir yandan indirim uygulanacağı söylenirken diğer yandan fahiş zamların yapıldığını dile getiren vatandaşlar, "Sadece Bayındır'da 15 bin kişi mağdur olacak. Su faturaları yüzünden icralık olmaktan korkuyoruz" diye konuştular. Çoğu çiftçilikle geçinen köylüler, "Bundan sonra bırakın ürünlerimize, hayvanlarımıza su vermeyi, içmek için bile düşüneceğiz. Yanlıştan bir an önce dönülerek şişirilmiş faturalar iptal edilsin" dediler. Mustafa Çelebiler adlı üretici imza kampanyası başlattıklarını belirterek, "İtiraz için topladığımız bu imzaları İZSU Genel Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.



DEĞİŞİMDEN ETKİLENEN İLÇELER

Eğer geri adım atılmazsa, yeni tarifeden Menemen, Foça, Buca, Bornova, Torbalı, Menderes, Seferihisar, Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar ve Güzelbahçe ilçelerine bağlı eski orman köylerinin tamamının, Bayındır ilçesine bağlı 24, Urla ilçesine bağlı 13, Aliağa ilçesine bağlı 16, Selçuk ilçesine bağlı iki, Kemalpaşa ilçesine bağlı 41 eski orman köyü olmak üzere toplam 239 köyün etkileneceği öğrenildi.