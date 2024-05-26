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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 18:44 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 18:44

İZLE I Konyaspor Galatasaray maçı CANLI I KNY GS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Sezonun maçında Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor, 38. hafta mücadelesinde lider Galatasaray’ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. 24. şampiyonluk için sahaya çıkacak Galatasaray’da gözler Okan Buruk’un kadro tercihine çevrildi. Ev sahibi Konyaspor ise sahadan puanla ayrılarak ligde kalmayı hedefliyor. Konyaspor mücadeleden beraberlikle ayrılması durumunda küme düşme tehlikesi yaşamayacak. Galatasaray’da gözler diğer taraftan Fenerbahçe - İstanbulspor mücadelesinde olacak. Fenerbahçe’nin olası puan kaybında Galatasaray şampiyon olacak. Peki Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son durum…

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da gözler Konyaspor mücadelesine çevrildi. İki takım Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar 32 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar rakibiyle deplasmanda oynadığı son üç karşılaşmadan puan çıkaramadı. Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon ligde son 8 deplasmanından galibiyetle dönerken Galatasaray'da Ziyech dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Etkili hucüm hattıyla dikkat çeken sarı kırmızılılar ligde son 5 maçında 16 gol kaydetti. Okan Buruk'un kritik mücadelede kadro tercihi merak ediliyor. Galatasaray'ın mağlup olması durumunda şampiyonluk için Fenerbahçe - İstanbulspor maçının sonucu belirleyici olacak. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Konyaspor - Galatasaray maçına ilişkin bilgiler…

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KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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