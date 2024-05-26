Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da gözler Konyaspor mücadelesine çevrildi. İki takım Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar 32 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar rakibiyle deplasmanda oynadığı son üç karşılaşmadan puan çıkaramadı. Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon ligde son 8 deplasmanından galibiyetle dönerken Galatasaray'da Ziyech dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Etkili hucüm hattıyla dikkat çeken sarı kırmızılılar ligde son 5 maçında 16 gol kaydetti. Okan Buruk'un kritik mücadelede kadro tercihi merak ediliyor. Galatasaray'ın mağlup olması durumunda şampiyonluk için Fenerbahçe - İstanbulspor maçının sonucu belirleyici olacak. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Konyaspor - Galatasaray maçına ilişkin bilgiler…



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KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi