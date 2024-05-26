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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 14:08 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 14:08

Denizli Çivril kaza haberi: Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

Denizli'de, emniyet kemeri takmayan bir sürücünün kontrolünü kaybettiği tırın kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, metrelerce sürüklenen aracın bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarpmasıyla son buldu.

Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelen feci kaza, Gaziantep'ten Denizli'ye iplik taşıyan Mehmet Ercan yönetimindeki 27 AIP 206 plakalı tırın devrilmesiyle sonuçlandı. Kontrolden çıkan tır, Denizli-Uşak Karayolu üzerinde sürüklenerek bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı.

Sürücünün Durumu ve Kurtarma Çalışmaları

Tırın içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Ercan, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı. İlk müdahalesi Çivril Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde yapılan Ercan, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Ağır yaralı sürücü, vücudunda çok sayıda kırık ve iç kanama tespit edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, Mehmet Ercan'ın kontrolünü kaybettiği anları ve tırın virajı alamayarak yan yatmasını gösteriyor. Devrilme sonucu metrelerce sürüklenen tırın, nihayetinde bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durduğu anlar kaydedildi.

Devam Eden Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma, tır sürücüsünün emniyet kemeri takmaması ve kazanın detayları üzerinde yoğunlaşarak devam ediyor.

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