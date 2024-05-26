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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 18:49

İZLE I Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI I FB İST maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezonun en kritik karşılaşmasına İstanbulspor karşısında çıkıyor. Fenerbahçe’de gözler Konyaspor - Galatasaray maçında olurken taraftarı önünde 3 puan hesaplıyor. Galatasaray’ın mağlup olması durumunda Fenerbahçe, İstanbulspor’u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek. İstanbulspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe’de kart cezalısı Michy Batshuayi, Alexander Djiku gibi isimler forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin hücumda en etkili oyuncularından olan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder gibi isimlerin ise sakatlıkları devam ediyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…

Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesinde eksik isimler dikkat çekti. Sarı kart cezası sebebiyle son haftaların formda golcüsü Batshuayi mücadelede forma giyemeyecek. Derbide kırmızı kart gören Alexander Dijiku'da İstanbulspor maçında sahada olmayacak. Derbide yaşanan saha olayları sebebiyle 3 isim İstanbulspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle puanını 96'ya yükselten Fenerbahçe gol yollarındaki üretkenliği ile dikkat çekti. Geride kalan haftalarda rakip fileleri 93 kez sarsarken ligin en fazla gol atan takımı oldu. Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor ise ligde oynadığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - İstanbulspor maçına ilişkin ayrıntılar…

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FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetirken yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Samet Çiçek üstlenecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Şahan, Temel, Mamadou

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