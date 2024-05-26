Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesinde eksik isimler dikkat çekti. Sarı kart cezası sebebiyle son haftaların formda golcüsü Batshuayi mücadelede forma giyemeyecek. Derbide kırmızı kart gören Alexander Dijiku'da İstanbulspor maçında sahada olmayacak. Derbide yaşanan saha olayları sebebiyle 3 isim İstanbulspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle puanını 96'ya yükselten Fenerbahçe gol yollarındaki üretkenliği ile dikkat çekti. Geride kalan haftalarda rakip fileleri 93 kez sarsarken ligin en fazla gol atan takımı oldu. Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor ise ligde oynadığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - İstanbulspor maçına ilişkin ayrıntılar…

ASpor CANLI YAYIN

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetirken yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Samet Çiçek üstlenecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Şahan, Temel, Mamadou