Ülkü Ocakları kum torbası değil!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın il başkanlarına yönelik "eğitim" programında sert açıklamalar yaptı.



Ülkü Ocakları kurulduğu ilk günden bu yana pek çok haksız ve hayasız suçlamaya maruz kaldı. Ülkü Ocakları Türk milletinin aşılamayacak hisarı, yıkılamayacak kale duvarı, teslim alınamayacak kahramanlık timsali.



Esasen karanlık hedefin odağında, Ülkü Ocakları'ndan ziyade Türklük ve Türk milleti yer almakta. Bugünlerde Ülkü Ocakları'nı kötülemek için kuyruğa girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara, kutlu varlığına gölge düşürmek için çırpınanlara baktığımızda, hepsinin amaç ve arayışını görüyoruz.



Küresel ve bölgesel krizleri Türkiye'ye ihraç etmek için yanıp tutuşanların önünde iman ve irade duvarı gibi yükselen, şer odakları şaşkına döndüren Ülkü Ocakları ve MHP'yle ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altında. Zayıf anımızı kollayan hüsrana uğrar.



Sinan Ateş, Ankara'da katledildi. Olayla ilgili MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldığı bildirildi. Kılavuz, "Olayda zerre dahlim olsa kafama sıkarım. Şerefsiz değilim, olayı devlet çözsün" dedi.

41 MİLYONLUK MALİKHANE

Organize suç şebekesi lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Çankaya'da Beytepe Köyü'ndeki 750 metrekarelik ultra lüks tripleks dairesi satılığa çıkarıldı. İçinde hamam, jakuzi, sauna ve hobi odası gibi özellikler ilan sitesinde bilgi olarak yer aldı. Evin 41 milyon liraya alıcı beklediği anlaşıldı.

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