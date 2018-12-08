CHP'de Şişli savaşı: Sarıgül mü, İnönü mü? 08 Aralık 2018, Cumartesi

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de cadı kazanı Şişli'de kaynıyor. Kulislerde dönen iddiaya göre eski başkan Mustafa Sarıgül, Şişli'den aday gösterilmeyi isterken Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki genel merkez Hayri İnönü'den yana tavır alıyor. Sarıgül'ün başını en çok ağrıtan noktaysa, belediyeye ait 500 milyon dolarlık mülkü, sadece 1 liraya kendi yönetimindeki okula kiralaması...