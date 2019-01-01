CHP'de Mansur Yavaş rahatsızlığı 01 Ocak 2019, Salı

Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi ile ilgili CHP'de kazan kaynıyor. Parti teşkilatları ve tabanı; CHP kökenli olmayan Yavaş'ın adaylığına tepki gösterirken, Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin CHP içerisindeki tepkileri değerlendirdi.